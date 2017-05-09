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«حماية الصحفيين» ترحب ببراءة صلاح الدين والبربري

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«حماية الصحفيين» ترحب ببراءة صلاح الدين والبربري «حماية الصحفيين» ترحب ببراءة صلاح الدين والبربري

التحرير

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رحبت "لجنة حماية الصحفيين الدولية" بنيويورك بالحكم الصادر، أمس الإثنين، من محكمة جنايات الجيزة ببراءة الصحفيين هاني صلاح الدين ومسعد البربري من القضية المعرومة إعلاميًا باسم "غرفة عمليات رابعة".

ودعت اللجنة، السلطات المصرية للإفراج عن عبد الله افخراني وسامح مصطفى ومحمد العدلي، الذين تم تخفيض الحكم عليهم من 25 سنة إلى 5 سنوات، في نفس القضية.

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جويل سيمون، المدير التنفيذي للجنة الدولية، قال: "نحن سعداء بالإفراج عن هاني صلاح الدين ومسعد البربري.. فلم نكن نرى أي دليل يبرر حكم إدانتهم السابق.. كما ندعو السلطات المصرية لإطلاق سراح عبد الله افخراني وسامح مصطفى ومحمد العدلي، بجانب كل الصحفيين المصريين المحبوسين بسبب عملهم".

وكان آخر تقرير صدر للجنة الدولية عن الصحفيين حول العالم قد أظهر أن تحتل المرتبة الثالثة عالميا في قائمة سجن الصحفيين، بعدد 25 صحفي سجين.

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