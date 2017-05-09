بدء فعاليات المهرجان الثقافي السنوي لجامعة المستقبل بالأوبرا

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انطلق المهرجان الثقافى السنوي بجامعة المستقبل، تحت رعاية الدكتور خالد عزازى، رئيس مجلس الأمناء، وبحضور رئيس الجامعة الدكتور عبادة سرحان، ونائبى رئيس الجامعة والعمداء والوكلاء وأساتذة الجامعة، وعدد من خبراء الفن التشكيلي، بدار الأوبرا المصرية.

بدأ الحفل السنوي بفقرة موسيقية لكورال جامعة المستقبل، وقال الدكتور عبادة سرحان، رئيس الجامعة إنه في غاية السعادة لإطلاق المهرجان كل عام، باعتباره واحدًا من السبل للنهوض بالفن وإحياء التراث المصري، ودليل على حرص طلاب الجامعة وحماسهم الدائم لخلق روح مختلفة بالمجتمع، مشيرًا إلى أن تنظيم الجامعة لهذا المهرجان يجعلها قادرة على تحقيق النجاح الباهر للمهرجان.

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يختتم المهرجان في يومه الثاني الخميس القادم الموافق 11 مايو الجاري بعرض مسرحي "حلم ليلة صيف" للمخرج خالد جلال، وتعد هذه المسرحية من أشهر المسرحيات الكوميدية لشكسبير.