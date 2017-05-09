رئيس حي الزيتون ينشر صور وعناوين العقارات المخالفة عبر «فيسبوك»

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أعلن اللواء هشام عبد الحميد، رئيس حي الزيتون، أن الحي بدأ في نشر صور العقارات المحظور التعامل معها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"؛ لمخالفتها شروط البناء.

قال عبد الحميد، إن هناك عقارات مخالفة لشروط البناء ولا يوجد لها تراخيص وسيتم التعامل معها قانونًا، محذرًا المواطنين من التعامل مع هذه العقارات إلا بعد الاطلاع على التراخيص الخاصة بها، حفاظًا على الأموال والأرواح من جشع المقاولين وأصحاب العقارات المخالفة.

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أضاف عبد الحميد، أنه سيواصل نشر صور العقارات المخالفة يوميا حتى لا يتعامل معها المواطنون، موضحًا أنه سيتم التعامل مع المخالفين وإزالة المخالفات.

