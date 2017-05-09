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فيديو| الزراعة: متوسط إنتاج القمح أعلى من العام الماضي

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فيديو| الزراعة: متوسط إنتاج القمح أعلى من العام الماضي فيديو| الزراعة: متوسط إنتاج القمح أعلى من العام الماضي

التحرير

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قال الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن موسم زراعة القمح لهذا العام لم يشهد أي عوائق أو مشاكل، مضيفًا أن المزارعين بدأوا في الحصاد وتوريد المحصول إلى الوزارة.

وأضاف «عبد الدايم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على فضائية «»، اليوم الثلاثاء، أن محصول هذا العام مٌبشر، ومتوسط الإنتاج أعلى من العام الماضي، مشيرًا إلى أن عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أعطى تعليمات لوكلاء الوزارة لمساعدة الفلاحين وإرشادهم لأماكن التوريد حتى لا تحدث أزمة كما حدث العام الماضي.

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ولفت إلى أنه تم وضع نقاط تجميع لتسهيل توريد القمح على الفلاحين، تحت إشراف وزارة الزارعة والتموين.

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التحرير

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