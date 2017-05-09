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شخص يتهم مستشفى خاص بالإهمال.. والمدير: «خلي الوزير ينفعك»

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شخص يتهم مستشفى خاص بالإهمال.. والمدير: «خلي الوزير ينفعك» شخص يتهم مستشفى خاص بالإهمال.. والمدير: «خلي الوزير ينفعك»

التحرير

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حرر شخص محضرا بقسم شرطة ثان الزقازيق ضد مسؤولي إحدى المستشفيات الخاصة؛ يتهمهم بالإهمال الطبي، وترك والدته تنزف لمدة ساعتين جالسة على كرسي سيارة الإسعاف رغم دفع الرسوم.

وقال حاتم إبراهيم السيد الشعراوي، في البلاغ رقم 3166، إنه توجه إلى المدير المسؤول لإنقاذ والدته، إذ نشبت مشادة كلامية بينهما، انتهت بتهديده ورفض استقبال الحالة.

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وأضاف "المدير المسؤول بالمستشفى قال لي طظ في محافظ الشرقية ووزير الصحة، وماحدش يقدر يعملنا حاجة وخلوا المحافظ والوزير ينفعكم"، بحسب البلاغ.

وأوضح "الشعراوي"، أنه فوجئ باختفاء الأطباء، حيث علم بأنه عليه الانتظار لمدة 8 ساعات لحين حضور أحد أفراد الطاقم الطبي.
 

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التحرير

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