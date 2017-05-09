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ميركل: لن نسمح بدعاية في ألمانيا لإعادة تطبيق "الإعدام" في تركيا

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ميركل: لن نسمح بدعاية في ألمانيا لإعادة تطبيق "الإعدام" في تركيا ميركل: لن نسمح بدعاية في ألمانيا لإعادة تطبيق "الإعدام" في تركيا

مصراوي Masrawy

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

برلين - (د ب أ):

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنه لن يمكن السماح لتركيا بالترويج لإعادة تطبيق عقوبة الإعدام بين مواطنيها على الأراضي الألمانية، حال أرادت تركيا إعادة إدخال هذه العقوبة مجددا.

وقال ميركل في تصريحات خاصة لبرنامج "دابليو دي أر 5" بإذاعة غرب ألمانيا اليوم الثلاثاء، إنه على الرغم من أنه ليس هناك طلبات ملموسة بهذا الأمر، فإنه يتم طرح الأمر بشكل افتراضي، بسبب مناقشة الموضوع في تركيا.

وتابعت المستشارة الألمانية أنه من المهم من أجل التوضيح أن يتم قول "إننا لن نمنح أي تصريح على الأراضي الألمانية لأي محتوي نرفضه تماما عقوبة الإعدام".

وكان المتحدث باسم الألمانية شتيفن زايبرت أعلن الأسبوع الماضي أن الحكومة الاتحادية في ألمانيا من الممكن أن تحظر إجراء أي استفتاء تدعو إليه أنقرة على إعادة تطبيق عقوبة الإعدام.

كما أعلن مارتن شولتس منافس ميركل على منصب المستشار في الانتخابات البرلمانية القادمة ، رفضه لإجراء استفتاء بين الأتراك في ألمانيا على إعادة إدخال عقوبة الإعدام في موطنهم.

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