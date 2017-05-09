بالأسماء.. مصرع شاب وإصابة 4 آخرين في حادثين مرورين بالوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

لقي شاب مصرعه، اليوم الثلاثاء، وأصيب 4 آخرين في حادثين مرورين منفصلين بمركز الداخلة بالوادي الجديد.

تلقى اللواء أحمد عبد الغفار، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة النجدة بوصول جثة شاب، و4 مصابين في حادثين مروريين بمركز الداخلة.

وقال بيان لمديرية الأمن، إن "محمد صادق طه"، 23 سنة من مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية لقي مصرعه إثر دهسه بسيارة نقل ثقيل كان نائمًا أسفل عجلاتها بمنطقة العوينات، وذلك عن طريق الخطأ لعدم معرفة السائق بوجوده.

وأضاف البيان أن 4 أشخاص آخرون أصيبوا في تصادم سيارة ملاكي مع أخرى "ميكروباص" على طريق مدينة "موط – القصر" بمركز الداخلة، وهم: "أحمد عبدا لله حسن 50 سنه سائق الميكروباص، على زايد 30 سنة، عبد الله على عبد الله ٤٥ سنة، وهند دردير خليل 40 سنة" بكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

وأشار البيان إلى نقل الجثة والمصابين لمستشفي الداخلة المركزي للعلاج، وتحرير محضرين بالحادثين، وإخطار النيابة لعامة للتحقيق.