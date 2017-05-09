أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 10 مايو 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 10-5-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
تاجر تجزئة: عدم وعي المواطنين بمواسم المحاصيل وراء «ارتفاع الأسعار» -
إنتر ميلان يقيل مدربه ويعين مدرب الناشئين السابق بدلا منه -
فيديو| نبيه: لم نرفض مشاركة الأهلي والزمالك في البطولة العربية -
عامر: لا يوجد استثناءات.. جميع الأندية ستُجري انتخاباتها قبل 15 ديسمبر -
وكيل سيسيه: هذه حقيقة مفاوضات الأهلي مع اللاعب -
فيديو| عبد الحفيظ يوضح إمكانية بيع أجاي.. وهل يعود إيفونا؟ -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 10/5/2017 فى مصر -
انخفاض جديد في سعر الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2017 بالصاغة في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالأسماء.. مصرع شاب وإصابة 4 آخرين في حادثين مرورين بالوادي الجديد

Google+ Print
بالأسماء.. مصرع شاب وإصابة 4 آخرين في حادثين مرورين بالوادي الجديد بالأسماء.. مصرع شاب وإصابة 4 آخرين في حادثين مرورين بالوادي الجديد

مصراوي Masrawy

استقبال مستشفي الداخلة المركزي بالوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

لقي شاب مصرعه، اليوم الثلاثاء، وأصيب 4 آخرين في حادثين مرورين منفصلين بمركز الداخلة بالوادي الجديد.

تلقى اللواء أحمد عبد الغفار، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة النجدة بوصول جثة شاب، و4 مصابين في حادثين مروريين بمركز الداخلة.

وقال بيان لمديرية الأمن، إن "محمد صادق طه"، 23 سنة من مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية لقي مصرعه إثر دهسه بسيارة نقل ثقيل كان نائمًا أسفل عجلاتها بمنطقة العوينات، وذلك عن طريق الخطأ لعدم معرفة السائق بوجوده.

وأضاف البيان أن 4 أشخاص آخرون أصيبوا في تصادم سيارة ملاكي مع أخرى "ميكروباص" على طريق مدينة "موط – القصر" بمركز الداخلة، وهم: "أحمد عبدا لله حسن 50 سنه سائق الميكروباص، على زايد 30 سنة، عبد الله على عبد الله ٤٥ سنة، وهند دردير خليل 40 سنة" بكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

وأشار البيان إلى نقل الجثة والمصابين لمستشفي الداخلة المركزي للعلاج، وتحرير محضرين بالحادثين، وإخطار النيابة لعامة للتحقيق.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أهالي بدمياط يعثرون على رضيعة داخل "كرتونة"

أهالي بدمياط يعثرون على رضيعة داخل "كرتونة"

محافظ الدقهلية يتفقد منفذ السلع الرمضانية بمبنى الديوان العام

محافظ الدقهلية يتفقد منفذ السلع الرمضانية بمبنى الديوان العام

صورة وخبر: الفقر في اليمن إلى حد نبش القمامة

صورة وخبر: الفقر في اليمن إلى حد نبش القمامة

حركة تنقلات محدودة بأمن القاهرة تطيح رئيس مباحث الطرق والمنافذ

حركة تنقلات محدودة بأمن القاهرة تطيح رئيس مباحث الطرق والمنافذ