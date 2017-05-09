سؤال " فوز الأهلى بالدورى".. يحيل مدرس في الإسكندرية للتحقيق

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الإسكندرية – محمد عامر:

قرر عبد العاطى التمساح، مدير إدارة العامرية التعليمية فى الإسكندرية، إحالة مدرس بمدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنين، للتحقيق لوضعه سؤال فى امتحان مادة اللغة العربية للصف الأول الثانوى يتضمن كتابة برقية تهنئة للنادى الأهلي لفوزه بالدورى العام.

وقال"التمساح" فى تصريحات صحفية له، اليوم الثلاثاء، إنه جرى إحالة المدرس للشئون القانونية للتحقيق معه بعد تلقى الإدارة شكوى مقدمة من أحد أولياء أمور الطلاب اتهمه فيها ببث روح التعصب الرياضي بين الطلاب.

وأضاف مدير إدارة العامرية، أن المدرس المحال للتحقيق لم يخالف القانون بسؤاله هذا حيث لم يتطرق فيه لأي أمور طائفية أو تخص الأمن القومي أو أخرى تخدش الآداب العامة، قائلا:" تلك هى الحالات التي يعاقب عليها القانون".