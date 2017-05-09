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بالصور.. عارضة في الـ63 من عمرها تتحول لأيقونة موضة في نيويوك

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مصراوي Masrawy

عارضة الأزياء لين سلاترعارضة الأزياء لين سلاتر

عارضة الأزياء لين سلاترعارضة الأزياء لين سلاتر

عارضة الأزياء لين سلاترعارضة الأزياء لين سلاتر

عارضة الأزياء لين سلاترعارضة الأزياء لين سلاتر

عارضة الأزياء لين سلاترعارضة الأزياء لين سلاتر

عارضة الأزياء لين سلاترعارضة الأزياء لين سلاتر

عارضة الأزياء لين سلاترعارضة الأزياء لين سلاتر

عارضة الأزياء لين سلاترعارضة الأزياء لين سلاتر

عارضة الأزياء لين سلاترعارضة الأزياء لين سلاتر

عارضة الأزياء لين سلاترعارضة الأزياء لين سلاتر

عارضة الأزياء لين سلاترعارضة الأزياء لين سلاتر

عارضة الأزياء لين سلاترعارضة الأزياء لين سلاتر

عارضة الأزياء لين سلاترعارضة الأزياء لين سلاتر

عارضة الأزياء لين سلاترعارضة الأزياء لين سلاتر

عارضة الأزياء لين سلاترعارضة الأزياء لين سلاتر

كتب - هشام عواض:

تغيرت حياة لين سلاتر، الأستاذة في جامعة فوردهام الأمريكية، بعدما ذهبت لتناول الغداء مع صديق لها في مركز لينكولن الذي احتضن أسبوع الموضة في نيويورك.

وأحاط صحفيو الموضة بـ"سلاتر"، التي كانت في غاية الأناقة، وأقنعوها بأن تكون عارضة، والتحول لأيقونة في مجال الموضة والأزياء، بحسب موقع "bored panda".

واهتمت سلاتر، التي تبلغ 63 عامًا، بالموضة والأزياء وأنشأت مدونة، وحملت نفس اسمها "Lyn Slater ".

وقالت سلاتر، "أعتقد أنه إذا كنت مرتاحًا في ما تلبسه، مهما كان عمرك فهذا يجعلك بخير وعلى ما يرام".

ويتابع سلاتر عشرات الآلاف، حيث وصل متابعينها على "إنستجرام" أكثر من 148 ألف متابع.

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مصراوي Masrawy

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