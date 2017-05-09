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الحكومة تناقش انخفاض جودة التعليم وتأخر تصنيف المؤسسات العلمية - صور

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مصراوي Masrawy

اجتماع مجلس الوزراء (1)اجتماع مجلس الوزراء (1)

اجتماع مجلس الوزراء (2)اجتماع مجلس الوزراء (2)

اجتماع مجلس الوزراء (3)اجتماع مجلس الوزراء (3)

اجتماع مجلس الوزراء (4)اجتماع مجلس الوزراء (4)

كتب- محمد غايات:

اجتمعت اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة على رأسها المشكلات التي تواجه التعليم الجامعي.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن اجتماع الحكومة، الثلاثاء، ناقش استراتيجية تطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح عبدالغفار، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن الاستراتيجية تتضمن وضع خطط تنفيذية لأهم التحديات التي تواجه القطاع ومنها انخفاض جودة التعليم وتأخر تصنيف المؤسسات العلمية ومعاناة المستشفيات الجامعية من مشاكل الجودة والتمويل وضعف كفاءة توظيف الموارد المالية والدور المحدود للجامعات في البحث العلمي.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن من المتوقع زيادة أعداد الطلاب خلال الـ١٣ عامًا القادمة لـ4 مليون طالب، وأنه من المتوقع زيادة عدد الفئة العمرية من ١٨ إلى ٢٢ عامًا إلى ٩ مليون نسمة خلال عام ٢٠٣٠.

ولفت وزير التعليم العالي إلى أن هناك اعتماد على القطاع الخاص في إضافة ٥٠٨ ألف مكان في التعليم العالي حتى عام ٢٠٣٠.

وأكد عبدالغفار، أن خطة التعليم العالي هي الاهتمام بالتعليم غير التقليدي، لافتًا أن هناك ٢٥٠ برنامجًا متنوعًا داخل الجامعات الحكومية تعمل بنجاح كبير للغاية.

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مصراوي Masrawy

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