زحام مروري بطريق الأوتوستراد بسبب انقلاب سيارة نقل محملة بالطوب -(صور)

كتب- فتحي عمر:

ظهرت كثافات مرورية، بسبب انقلاب سيارة نقل محملة بالطوب، اليوم الثلاثاء، بطريق الأوتوستراد للمتجه من المعادي، وصولا إلى منطقة حلوان، وانتقل رجال المرور إلى المكان لسحب الكثافات أعلى الطريق.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغًا من غرفة النجدة عن انقلاب سيارة محملة بالطوب في طريق الأوتوستراد، وبدوره أمر اللواء علاء متولي مدير مرور القاهرة، بانتقال رجال المرور إلى المكان؛ حيث انتقل ونش مروري لسحب السيارة من المكان، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.