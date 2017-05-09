الأموال العامة: ضبط مدير مكتب مساحة لتلاعبه في الخرائط المساحية وبيعها مقابل مبالغ مالية

القاهرة - (أ ش أ):

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام، القبض على مدير مكتب مساحة لقيامه باستغلال موقعه الوظيفي والتلاعب في الخرائط المساحية وتزوير المستندات لصالح أشخاص لديهم موانع قانونية مقابل مبالغ مالية.

وكانت معلومات وتحريات ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الدقهلية قد اكدت قيام المدعو ناجي س. ع ( 55 سنة) مدير أحد مكاتب المساحة مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة باستغلال موقعه الوظيفي في التلاعب في الخرائط المساحية وتزوير المستندات الأوراق الحكومية الخاصة بترسيم وتعيين الحدود والأبعاد للأراضي الخاصة بالأشخاص ممن لديهم موانع قانونية تعوق حصولهم عليها بالطرق الرسمية؛ وذلك مقابل مبالغ مالية مستخدما في ذلك مستندات وأوراقا خالية البيانات "على بياض" تخص جهة عمله ممهورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بجهة عمله.

وعقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع قطاع مصلحة الأمن العام، تم استهدافه بمسكنه وضبطه وبحوزته كمية كبيرة من الخرائط المساحية والملفات والمستندات والأوراق الخاصة بجهة عمله ومن بينها مستندات خالية البيانات ومعدة جميعا للتزوير ومبلغ مالي عملات أجنبية ومحلية و10 قسائم إيداع نقدية وشيك بنكي بمبلغ 100000 ألف جنيه يصرف لحامله.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش .. اعترف بحيازته للخرائط المساحية والملفات والمستندات والأوراق الخاصة بجهة عمله، بغرض التلاعب بها وتزويرها وأن المبالغ المالية المضبوطة من حصيلة تربحه من وظيفته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.