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وزير الصحة: الرئيس السيسي يفتتح 9 مستشفيات جديدة خلال أيام

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وزير الصحة: الرئيس السيسي يفتتح 9 مستشفيات جديدة خلال أيام وزير الصحة: الرئيس السيسي يفتتح 9 مستشفيات جديدة خلال أيام

مصراوي Masrawy

الدكتور أحمد عماد راضي

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان، إن الرئيس عبدالفتاح سوف يفتتح 9 مستشفيات تم تطويرها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح راضي، في كلمته باحتفالية يوم التمريض العالمي الثلاثاء، أن أغلب هذه المستشفيات في المحافظات وليس القاهرة، ومن بينهم مستشفى طوارئ كفر سعد بمحافظة دمياط، ومستشفى العزازي للصحة النفسية بالشرقية، ومعهد القلب الجديد بمطار إمبابة.

وأشار وزير الصحة إلى أن شهر يونيو المقبل سوف يشهد افتتاح 8 مستشفيات أخرى.

وقال راضي: "ما قمنا به خلال عام ونصف يفوق جهد 10 سنوات، والحكومة تعمل بكل السبل من أجل تطوير المنظومة الصحية".

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