وزير الرياضة: عالجنا طارق عبدالسلام لدى أكبر المتخصصين.. ولم نتخلَ عنه- وثائق

مصراوي Masrawy

كتب- محمد غايات:

كشف المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، عن حقيقة ما تردد عن رفض اتحاد المصارعة ووزارة الرياضة عن صرف تكاليف علاج المصارع طارق عبد السلام، صاحب الجنسية البلغارية.

وأكد عبدالعزيز، في تصريحات صحفية على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تكفلت بمصاريف علاج اللاعب لدى أكبر المتخصيين في علاجه.

وقال عبدالعزيز: "اللاعب سافر إلي معسكر بلغاريا، وتخلف عن العودة، ووقت سفره كان لائقا طبيا"، مضيفًا: "الدولة لا يمكن أن تتخلى عن أبنائها نهائيا".



وكان المصارع المصري طارق عبد السلام قد حصل على الجنسية البلغارية بعدما عمل فى محل شاورما هناك، وقد حصل على الميدالية الذهبية لبغاريا فى بطولة أوروبا‪.‬



