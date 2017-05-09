بالصور.. نجوم الموضة والفن والمجتمع بعرض أسبوع الموضة اللبناني "لامودا بيروت" في القاهرة
نجوم الموضة والفن والمجتمع بعرض أسبوع الموضة اللبناني لامودا بيروت في القاهرة (1)
نجوم الموضة والفن والمجتمع بعرض أسبوع الموضة اللبناني لامودا بيروت في القاهرة (2)
نجوم الموضة والفن والمجتمع بعرض أسبوع الموضة اللبناني لامودا بيروت في القاهرة (3)
نجوم الموضة والفن والمجتمع بعرض أسبوع الموضة اللبناني لامودا بيروت في القاهرة (4)
نجوم الموضة والفن والمجتمع بعرض أسبوع الموضة اللبناني لامودا بيروت في القاهرة (5)
نجوم الموضة والفن والمجتمع بعرض أسبوع الموضة اللبناني لامودا بيروت في القاهرة (6)
نجوم الموضة والفن والمجتمع بعرض أسبوع الموضة اللبناني لامودا بيروت في القاهرة (7)
نجوم الموضة والفن والمجتمع بعرض أسبوع الموضة اللبناني لامودا بيروت في القاهرة (8)
نجوم الموضة والفن والمجتمع بعرض أسبوع الموضة اللبناني لامودا بيروت في القاهرة (9)
كتبت- هاجر حاتم:
تصوير- روجيه أنيس:
شهد أمس حفل افتتاح أسبوع الموضة اللبناني المعروف بـ "la mode a beyrouth" بالقاهرة، بفندق فيرمونت هيليوبلس.
وافتتح الحفل بعرض أزياء المصمم اللبناني العالمي "حنا توما وابنته شيرين، ومن ثم عرض أزياء دار "كافالي" و "فيرزاتشي".
حضر الحفل العديد من نجوم الموضة والفن والمجتمع من بينهم الفنانة ليلى علوي، مصفف الشعر محمد الصغير، صاحب لامودا بيروت ببيروت جوني فضل الله، الفنانة دارين حداد.
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