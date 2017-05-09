بالصور.. نجوم الموضة والفن والمجتمع بعرض أسبوع الموضة اللبناني "لامودا بيروت" في القاهرة

كتبت- هاجر حاتم:

تصوير- روجيه أنيس:

شهد أمس حفل افتتاح أسبوع الموضة اللبناني المعروف بـ "la mode a beyrouth" بالقاهرة، بفندق فيرمونت هيليوبلس.

وافتتح الحفل بعرض أزياء المصمم اللبناني العالمي "حنا توما وابنته شيرين، ومن ثم عرض أزياء دار "كافالي" و "فيرزاتشي".

حضر الحفل العديد من نجوم الموضة والفن والمجتمع من بينهم الفنانة ليلى علوي، مصفف الشعر محمد الصغير، صاحب لامودا بيروت ببيروت جوني فضل الله، الفنانة دارين حداد.