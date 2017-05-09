أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 10 مايو 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 10-5-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
تاجر تجزئة: عدم وعي المواطنين بمواسم المحاصيل وراء «ارتفاع الأسعار» -
إنتر ميلان يقيل مدربه ويعين مدرب الناشئين السابق بدلا منه -
فيديو| نبيه: لم نرفض مشاركة الأهلي والزمالك في البطولة العربية -
عامر: لا يوجد استثناءات.. جميع الأندية ستُجري انتخاباتها قبل 15 ديسمبر -
وكيل سيسيه: هذه حقيقة مفاوضات الأهلي مع اللاعب -
فيديو| عبد الحفيظ يوضح إمكانية بيع أجاي.. وهل يعود إيفونا؟ -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 10/5/2017 فى مصر -
انخفاض جديد في سعر الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2017 بالصاغة في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. انتهاء تجهيزات مستشفى أرمنت بالأقصر استعدادًا لافتتاحه

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تجهيزات مستشفى أرمنت (1)تجهيزات مستشفى أرمنت (1)

تجهيزات مستشفى أرمنت (2)تجهيزات مستشفى أرمنت (2)

تجهيزات مستشفى أرمنت (3)تجهيزات مستشفى أرمنت (3)

تجهيزات مستشفى أرمنت (4)تجهيزات مستشفى أرمنت (4)

تجهيزات مستشفى أرمنت (5)تجهيزات مستشفى أرمنت (5)

تجهيزات مستشفى أرمنت (6)تجهيزات مستشفى أرمنت (6)

الأقصر – محمد محروس:

أعلن الدكتور أسامة الدسوقي، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، انتهاء التجهيزات النهائية لمستشفى أرمنت الجديد، حيث يجري العمل على قدم وساق، لتجهيز المستشفى بالكامل، واستقبال المرضى لتقديم خدمة طبية مناسبة لهم.

وقال الدكتور هشام الراوي، مدير المكتب الفني بمديرية الصحة بالأقصر، إن قيادات المديرية يكثفون جهودهم لافتتاح المستشفى في أسرع وقت، لافتا لوجود متابعة من قبل وكيل الوزارة، ووكيل المديرية الدكتور خالد الزمقان، ومدير المستشفيات الدكتور خلف عمر، والدكتور شريف شنقير، مدير المستشفى، الذين لا يألون جهدًا لتطوير المنظومة الصحية بالأقصر.

وأعلن الراوي توفير أجهزة طبية حديثة وأقسام مطورة بالمستشفى، حيث 112 سرير إقامة و4 غرف عمليات جراحية، وغرفة عمليات نساء، و22 سرير عناية قلب، و7 أسرّة ICU، و4 أسرّة عناية متوسطة أطفال و8 حضانات أطفال.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أهالي بدمياط يعثرون على رضيعة داخل "كرتونة"

أهالي بدمياط يعثرون على رضيعة داخل "كرتونة"

محافظ الدقهلية يتفقد منفذ السلع الرمضانية بمبنى الديوان العام

محافظ الدقهلية يتفقد منفذ السلع الرمضانية بمبنى الديوان العام

صورة وخبر: الفقر في اليمن إلى حد نبش القمامة

صورة وخبر: الفقر في اليمن إلى حد نبش القمامة

حركة تنقلات محدودة بأمن القاهرة تطيح رئيس مباحث الطرق والمنافذ

حركة تنقلات محدودة بأمن القاهرة تطيح رئيس مباحث الطرق والمنافذ