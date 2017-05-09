بالصور.. انتهاء تجهيزات مستشفى أرمنت بالأقصر استعدادًا لافتتاحه

الأقصر – محمد محروس:

أعلن الدكتور أسامة الدسوقي، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، انتهاء التجهيزات النهائية لمستشفى أرمنت الجديد، حيث يجري العمل على قدم وساق، لتجهيز المستشفى بالكامل، واستقبال المرضى لتقديم خدمة طبية مناسبة لهم.

وقال الدكتور هشام الراوي، مدير المكتب الفني بمديرية الصحة بالأقصر، إن قيادات المديرية يكثفون جهودهم لافتتاح المستشفى في أسرع وقت، لافتا لوجود متابعة من قبل وكيل الوزارة، ووكيل المديرية الدكتور خالد الزمقان، ومدير المستشفيات الدكتور خلف عمر، والدكتور شريف شنقير، مدير المستشفى، الذين لا يألون جهدًا لتطوير المنظومة الصحية بالأقصر.

وأعلن الراوي توفير أجهزة طبية حديثة وأقسام مطورة بالمستشفى، حيث 112 سرير إقامة و4 غرف عمليات جراحية، وغرفة عمليات نساء، و22 سرير عناية قلب، و7 أسرّة ICU، و4 أسرّة عناية متوسطة أطفال و8 حضانات أطفال.