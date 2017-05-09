أزمة في حرم المشيخة| الطيب يعين رئيس الجامعة..والأساتذة يهددون بالمقاطعة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

غضب عارم يجتاح جامعة الأزهر بسبب الرئيس.. والأساتذة يهددون بمقاطعة الامتحانات

لم تمض مؤسسة الأزهر الشريف، وقتا طويلا فى الخروج من أزمة الهجوم عليها عبر وسائل الإعلام المختلفة عقب حادث تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا، باعتبار مناهج الأزهر مسئولة عن نشر التطرف، حتى دخلت الجامعة فى أزمة جديدة عقب تعيين الدكتور محمد المحرصاوى للقيام بأعمال رئيس الجامعة، الأمر الذى قوبل برفض واستنكار من قبل قطاع عريض من أساتذة الأزهر، معلنين رغبتهم فى مقاطعة الامتحانات كرد فعل على مخالفة القانون الذى أوجب تمكين أقدم النواب من القيام بأعمال رئيس جامعة الأزهر.

«عبد السلام» كلمة السر

أكد عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن تكليف الدكتور محمد حسين المحرصاوي، عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة، بالقيام بأعمال رئيس جامعة الأزهر، واستبعاد محمد أبو هاشم، أقدم نواب لرئيس جامعة الأزهر، «مخالف للقانون».

وأوضح «هندي» في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «لا يليق أن يخرج قرار بتعيين رئيس لجامعة الأزهر بالليل، وأنه كان يتعين أن يرشح مجلس الجامعة أسماء لرئاستها، وبدوره يرفع إلى المجلس الأعلى للأزهر، ويقوم الأخير برفع الأسماء إلى رئاسة الجمهورية لإصدار قرار وفقا للقانون واللوائح المنظمة لتعيين رئيس جامعة الأزهر».

وأشار هندي، إلى أن تجاوزات محمد عبد السلام، المستشار القانوني للدكتور أحمد الطيب، تخطت كل الخطوط الحمراء -على حد قوله- مؤكدًا أنه يجب محاسبة الأخير، بعد أن تسبب في إحراج الطيب، بمخالفته كل اللوائح.

مقاطعة الامتحانات

من جانبه أكد الدكتور محمد أبو هاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر، أنه تقدم بتظلم للدكتور أحمد الطيب للمطالبة بأحقيته فى القيام بأعمال رئيس جامعة الأزهر إعمالا للقانون بصفته أقدم النواب، نافيًا صحة ما يثار من قبل المشيخة بأنه ليس أقدم النواب.

وأوضح أبو هاشم لـ«التحرير»، أنه سينتظر نتيجة التظلم، وفى حال فشل استجابة الطيب سيلجأ للقضاء الإدارى، إعمالا لنص المادة 144 للقانون 103 لسنة 1961 الخاص بتنظيم الأزهر، والتى أكدت أنه فى حالة خلو منصب رئيس الجامعة يتولى أقدم النواب مهام عمل رئيس الجامعة لحين صدور قرار من رئاسة الجمهورية.

شاهد أيضا

لافتا إلى أن قطاعا عريضا من أساتذة جامعة الأزهر سيلجأون إلى مقاطعة الامتحانات ليس من باب الدفاع عن "أبو هاشم" ولكن سعيا لدولة القانون وحفاظًا على كيان الجامعة العريق.

أبو هاشم ليس الأقدم

مصادر داخل المشيخة قالت إن الدكتور محمد أبو هاشم ليس أقدم النواب، وبالتالى فإن الإحلال الوجوبي الذي يتمسك به أبو هاشم ينطبق على أقدم النواب وليس "أبو هاشم".

وأضافت المصادر أن الدكتور أحمد حسنى المقال من رئاسة الجامعة هو الأقدم بدليل أنه سيخرج على المعاش فى أغسطس المقبل وليس "أبو هاشم".

وتابعت: "الأزهر أراد إقصاء حسنى من منصبه كقائم بأعمال رئيس الجامعة، ليس نتيجة لوصف البحيرى بالمرتد بل كان القرار جاهزًا بدليل أنه خرج ليلا فى عطلة رسمية من أجل استبعاد (أبو هاشم) من رئاسة الجامعة، مؤكدين أنه إذا استمر حسنى فى رئاسة الجامعة حتى بلوغه سن المعاش وفقا لقرار تكليفه السابق، سيصبح أبو هاشم بشكل لا لبس فيه أقدم النواب، لذلك اضطرت المشيخة إلى إعفاء حسنى وتمكين المحرصاوى، مما يحفظ حسنى نائبًا لفرع البنات حتى يكون شوكة فى ظهر (أبو هاشم)".

انتداب وإقالة

منذ ديسمبر 2015 خلا منصب رئيس جامعة الأزهر من رئيس "معين" من قبل رئيس الجمهورية، الأمر الذى دفع الطيب إلى تفعيل الانتداب من أجل تسيير أعمال رئيس جامعة الأزهر.

حيث لجا شيخ الأزهر إلى انتداب الدكتور إبراهيم الهدهد لفترتين، رئيسا للجامعة خلفا للدكتور عبد الحى عزب آخر المعينين بقرار من رئاسة الجمهورية.

ومع انتهاء مدة انتداب الهدهد، اضطر الطيب إلى انتداب الدكتور أحمد حسنى فى فبراير لعام 2017 للقيام بمهام رئيس الجامعة لمدة عام لحين بلوغه سن المعاش فى أغسطس المقبل، غير أن الطيب أعفى حسنى من منصبه الجمعة الماضية، وانتدب الدكتور محمد المحرصاوى، عميد كلية اللغة العربية رئيسا للجامعة.