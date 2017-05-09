23 تقريرا من 8 لجان نوعية على مائدة نواب البرلمان

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يناقش النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، 17 تقرير من لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب بشأن الجمعيات الزراعة واعتمادات الصرف الصحي لبعض المناطق في محافظات الشرقية والإسكندرية وسوهاج، وضرورة إلغاء مجلس المحاصيل السكرية، واستكمال المتحف الإقليمي للآثار بسوهاج المتوقف منذ عام 1989.

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كما تناقش اللجنة 6 تقارير خاصة بالزيارات الميدانية التي قامت، منها تقريرًا لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتقرير لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، وتقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، و تقارير لجنة الإعلام والثقافة والآثار، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنتي السياحة والطيران المدني والإعلام والثقافة والآثار عن الـزيـارة الميدانية التي قامت بها اللجنة المشتركة إلى منطقة هضبة أهرامات الجيزة، وتقرير لجنـة الشئون الصحية عن الـزيـارة الميدانية التي قامت بها اللجنة لمحافظة مطروح، وتقرير لجنة الشباب والرياضة عن الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة إلى محافظة بورسعيد، وتقارير لجنة حقـوق الإنسـان الـزيـارة الميدانية إلى دار "أولادي" بحي المعادي بمحافظة القاهرة.