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محافظ المنيا يناقش "رصف وتبليط حواري أبو هلال".. "صور"

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مصراوي Masrawy

جانب من الاجتماع (1)جانب من الاجتماع (1)

جانب من الاجتماع (2)جانب من الاجتماع (2)

جانب من الاجتماع (3)جانب من الاجتماع (3)

جانب من الاجتماع (4)جانب من الاجتماع (4)

جانب من الاجتماع (5)جانب من الاجتماع (5)

جانب من الاجتماع (6)جانب من الاجتماع (6)

جانب من الاجتماع (7)جانب من الاجتماع (7)

جانب من الاجتماع (8)جانب من الاجتماع (8)

المنيا - ريمون الراوي:

ناقش عصام البديوى محافظ المنيا، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير منطقة أبو هلال غير المخططة والواقعة بحي جنوب مدينة المنيا.

وقال "عصام بديوي" إن المشروع يستهدف رفع كفاءة الشوارع الرئيسية والممرات الداخلية وتوفير الإنارة لجميع الشوارع الرئيسية والجانبية وتطوير جميع شبكات المرافق الموجودة بالمنطقة، بجانب أعمال رصف الطرق الرئيسية و"تبليط" الطرق الفرعية وإحلال وتجديد شبكات المياه والصرف الصحي .

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة وحدة تنفيذ مشروعات تطوير المناطق العشوائية، اليوم الثلاثاء، بحضور اللواء نبيل عبد الرحمن، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور أشرف أبو العيون المشرف العام على وحدة تطوير العشوائيات، والمهندس نيازي مصطفى مدير وحدة تطوير العشوائيات.

وبحث المحافظ، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير عشش محفوظ المرحلة الثانية والثالثة والمشروعات المقترحة لتطوير الأسواق العشوائية، وتطوير مدينة العمال المقترح إدراجها ضمن مشروعات التطوير، بالإضافة إلى مقترح تطوير ميدان مكة "المدخل الرئيسي لمنطقة عشش محفوظ".

كما ناقش المجلس موقف تطوير الأسواق العشوائية منها سوق شارع السكة الحديد بسمالوط وسوق مسجد أبو العلا بمغاغة ومشروع تطوير السويقة النموذجية بشارع الحرية بحي السلخانة جنوبي مدينة المنيا.

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