مجلس الوزراء: تخصيص مليار جنيه لدعم بطاقات التموين خلال شهر رمضان

القاهرة- (أ ش أ):

أعلن وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي، الثلاثاء، موافقة مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل على تخصيص مليار جنيه؛ لدعم بطاقات التموين لمرة واحدة خلال شهر رمضان القادم تخفيفا على المواطنين.

من جانبه، قال وزير التموين الدكتور علي المصيلحي - في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزيري المالي والتضامن - إنه سيتم تخصيص مبلغ 14 جنيها تضاف كدعم لكل فرد على بطاقة التموين.

وأشار المصيلحي إلى أنه سيتم صرف المقررات التموينية بعد الزيادة وبموجب هذه الزيادة سيتاح للفرد 2 كيلو سكر مع وفرة في بقية السلع.