أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 10 مايو 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 10-5-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
تاجر تجزئة: عدم وعي المواطنين بمواسم المحاصيل وراء «ارتفاع الأسعار» -
إنتر ميلان يقيل مدربه ويعين مدرب الناشئين السابق بدلا منه -
فيديو| نبيه: لم نرفض مشاركة الأهلي والزمالك في البطولة العربية -
عامر: لا يوجد استثناءات.. جميع الأندية ستُجري انتخاباتها قبل 15 ديسمبر -
وكيل سيسيه: هذه حقيقة مفاوضات الأهلي مع اللاعب -
فيديو| عبد الحفيظ يوضح إمكانية بيع أجاي.. وهل يعود إيفونا؟ -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 10/5/2017 فى مصر -
انخفاض جديد في سعر الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2017 بالصاغة في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

مدير أمن دمياط يعود إلى عمله بعد إجراء جراحة "قلب مفتوح"

Google+ Print
مدير أمن دمياط يعود إلى عمله بعد إجراء جراحة "قلب مفتوح" مدير أمن دمياط يعود إلى عمله بعد إجراء جراحة "قلب مفتوح"

مصراوي Masrawy

اللواء نادر جنيدي

قنا - عبد الرحمن القرشي:

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، توريد 58 ألف و314 طن و 228 كيلو جرام من محصول القمح للصوامع والشون بالمحافظة منذ بدء موسم الحصاد.
 
وأكد "الهجان" في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، الاستعداد بشكل كامل ومسبق لاستقبال موسم الحصاد، بتشكيل لجنة فنية للتفتيش والمرور على جميع الصوامع والشون والهناجر، للتأكد من توافر كل الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين.

وأوضح "الهجان" أن محافظة قنا تضم 4 صوامع بسعة تخزينية تصل إلى 190 ألف طن و9 شون بإجمالي طاقة استيعابية 23 ألف و240 طن بالإضافة إلى 9 هناجر بسعة تخزينية تبلغ 32 ألف و63 طن لتبلغ السعة التخزينية الإجمالية للقمح بالمحافظة 245 ألف و303 طن.
 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أهالي بدمياط يعثرون على رضيعة داخل "كرتونة"

أهالي بدمياط يعثرون على رضيعة داخل "كرتونة"

محافظ الدقهلية يتفقد منفذ السلع الرمضانية بمبنى الديوان العام

محافظ الدقهلية يتفقد منفذ السلع الرمضانية بمبنى الديوان العام

صورة وخبر: الفقر في اليمن إلى حد نبش القمامة

صورة وخبر: الفقر في اليمن إلى حد نبش القمامة

حركة تنقلات محدودة بأمن القاهرة تطيح رئيس مباحث الطرق والمنافذ

حركة تنقلات محدودة بأمن القاهرة تطيح رئيس مباحث الطرق والمنافذ