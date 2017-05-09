مدير أمن دمياط يعود إلى عمله بعد إجراء جراحة "قلب مفتوح"

قنا - عبد الرحمن القرشي:

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، توريد 58 ألف و314 طن و 228 كيلو جرام من محصول القمح للصوامع والشون بالمحافظة منذ بدء موسم الحصاد.



وأكد "الهجان" في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، الاستعداد بشكل كامل ومسبق لاستقبال موسم الحصاد، بتشكيل لجنة فنية للتفتيش والمرور على جميع الصوامع والشون والهناجر، للتأكد من توافر كل الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين.

وأوضح "الهجان" أن محافظة قنا تضم 4 صوامع بسعة تخزينية تصل إلى 190 ألف طن و9 شون بإجمالي طاقة استيعابية 23 ألف و240 طن بالإضافة إلى 9 هناجر بسعة تخزينية تبلغ 32 ألف و63 طن لتبلغ السعة التخزينية الإجمالية للقمح بالمحافظة 245 ألف و303 طن.

