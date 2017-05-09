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بالصور.. تحرير 45 محضرًا تموينيًا مخالف ورفع الإشغالات بأبو قرقاص في المنيا

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مصراوي Masrawy

تحرير 45 محضرًا تموينيًا مخالف ورفع الإشغالات بأبو قرقاص في المنيا (1)تحرير 45 محضرًا تموينيًا مخالف ورفع الإشغالات بأبو قرقاص في المنيا (1)

تحرير 45 محضرًا تموينيًا مخالف ورفع الإشغالات بأبو قرقاص في المنيا (2)تحرير 45 محضرًا تموينيًا مخالف ورفع الإشغالات بأبو قرقاص في المنيا (2)

تحرير 45 محضرًا تموينيًا مخالف ورفع الإشغالات بأبو قرقاص في المنيا (3)تحرير 45 محضرًا تموينيًا مخالف ورفع الإشغالات بأبو قرقاص في المنيا (3)

تحرير 45 محضرًا تموينيًا مخالف ورفع الإشغالات بأبو قرقاص في المنيا (4)تحرير 45 محضرًا تموينيًا مخالف ورفع الإشغالات بأبو قرقاص في المنيا (4)

تحرير 45 محضرًا تموينيًا مخالف ورفع الإشغالات بأبو قرقاص في المنيا (5)تحرير 45 محضرًا تموينيًا مخالف ورفع الإشغالات بأبو قرقاص في المنيا (5)

تحرير 45 محضرًا تموينيًا مخالف ورفع الإشغالات بأبو قرقاص في المنيا (6)تحرير 45 محضرًا تموينيًا مخالف ورفع الإشغالات بأبو قرقاص في المنيا (6)

تحرير 45 محضرًا تموينيًا مخالف ورفع الإشغالات بأبو قرقاص في المنيا (7)تحرير 45 محضرًا تموينيًا مخالف ورفع الإشغالات بأبو قرقاص في المنيا (7)

تحرير 45 محضرًا تموينيًا مخالف ورفع الإشغالات بأبو قرقاص في المنيا (8)تحرير 45 محضرًا تموينيًا مخالف ورفع الإشغالات بأبو قرقاص في المنيا (8)

تحرير 45 محضرًا تموينيًا مخالف ورفع الإشغالات بأبو قرقاص في المنيا (9)تحرير 45 محضرًا تموينيًا مخالف ورفع الإشغالات بأبو قرقاص في المنيا (9)

تحرير 45 محضرًا تموينيًا مخالف ورفع الإشغالات بأبو قرقاص في المنيا (10)تحرير 45 محضرًا تموينيًا مخالف ورفع الإشغالات بأبو قرقاص في المنيا (10)

تحرير 45 محضرًا تموينيًا مخالف ورفع الإشغالات بأبو قرقاص في المنيا (11)تحرير 45 محضرًا تموينيًا مخالف ورفع الإشغالات بأبو قرقاص في المنيا (11)

المنيا - ريمون الراوي:

حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص بالمنيا، 45 محضرًا تموينيًا مخالفًا خلال حملة تموينية مكبرة نظمتها بالتعاون مع مديريتي الصحة والطب البيطري، بهدف ضبط الأسواق والأسعار ومتابعة المخابز البلدية.

وقال سيد النخيلي، رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص، إنهم تحفظوا على كل المضبوطات، وحُررت محاضر حيال المخالفين وحُول الأمر للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار "النخيلي" إلى أن المخالفات جاءت مابين ضبط منتجات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وسلع مجهولة المصدر وأخرى دون بيانات أو فواتير وإدارة منشأة دون ترخيص.

ورفعت الإشغالات الواقعة على جانبي شارع بورسعيد، استجابة لشكاوى المواطنين من إقامة البعض أكشاك بـ"البلوك الأبيض" والأسقف الخرسانية، وإزالة المخالفات ورفع الإشغالات الموجودة بالشارع، وإزالة أسباب الشكوى؛ تيسيرًا على المواطنين وتحقيقًا للسيولة المرورية بالشارع.

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