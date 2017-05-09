بالصور.. مميش يستقبل وفدًا من أكاديمية ناصر العسكرية

الإسماعيلية_انجي هيبة:

استقبل الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، وفد الدورة رقم 40 لكلية الحرب العليا بأكاديمية ناصر العسكرية، برئاسة اللواء بحري أركان حرب عمرو عزت عطية، رئيس كرسي القوات البحرية بالكلية، وبرفقته عدد من أعضاء هيئة التدريس والدارسين بالكلية.

حضر اللقاء الفريق أسامة ربيع نائب رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس محمود بشاري، عضو مجلس إدارة الهيئة مدير إدارة شؤون العاملين، واللواء سماح قنديل، مستشار السيد الفريق للأمن، واللواء خالد العزازي، مستشار السيد الفريق للعلاقات، بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بالإسماعيلية.

في كلمته، رحب الفريق مُهاب مميش بالحضور من الدارسين بكلية الحرب العليا بأكاديمية ناصر العسكرية، مشيداً بدور الأكاديمية باعتبارها مُلتقى للدول الصديقة والشقيقة، لتبادل العلم والمعرفة وتعزيز العلاقات بين مصر وأشقائها، من خلال الالتفاف حول هدف واحد وهو حماية الأوطان والشعوب.

وشدد الفريق مميش على أهمية قناة السويس باعتبارها مرفقا حيويا تعبر من خلاله 10% من حركة التجارة العالمية، فضلاً عن كونها العمود الفقري للاقتصاد المصري، ما يجعلها شرياناً للحياة لمصر والعالم أجمع.