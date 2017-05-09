أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 10 مايو 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 10-5-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
تاجر تجزئة: عدم وعي المواطنين بمواسم المحاصيل وراء «ارتفاع الأسعار» -
إنتر ميلان يقيل مدربه ويعين مدرب الناشئين السابق بدلا منه -
فيديو| نبيه: لم نرفض مشاركة الأهلي والزمالك في البطولة العربية -
عامر: لا يوجد استثناءات.. جميع الأندية ستُجري انتخاباتها قبل 15 ديسمبر -
وكيل سيسيه: هذه حقيقة مفاوضات الأهلي مع اللاعب -
فيديو| عبد الحفيظ يوضح إمكانية بيع أجاي.. وهل يعود إيفونا؟ -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 10/5/2017 فى مصر -
انخفاض جديد في سعر الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2017 بالصاغة في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

"الداخلية" تواصل جهودها لضمان توافر السلع الغذائية بالأسعار المناسبة مع قرب حلول رمضان

Google+ Print
"الداخلية" تواصل جهودها لضمان توافر السلع الغذائية بالأسعار المناسبة مع قرب حلول رمضان "الداخلية" تواصل جهودها لضمان توافر السلع الغذائية بالأسعار المناسبة مع قرب حلول رمضان

مصراوي Masrawy

السلع الغذائية

كتب- علاء عمران:

واصلت القيادات الأمنية بوزارة الداخلية، عقد اللقاءات مع المسئولين عن الأسواق؛ لمتابعة حالة السلع الغذائية، والتأكيد على مدى توافرها للمواطنين بالأسعار والجودة المناسبة، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وعقد مدير أمن مطروح اجتماعا مع كلٍ من وكيل الغرفة التجارية بالمحافظة، وعضو الشعبة التجارية وكيل إدارة ، ورئيس مباحث التموين؛ وذلك لمتابعة مدى الالتزام بالأسعار، ومتابعة المنتجات الأساسية والحيوية التي يحتاج إليها المواطن، بالإضافة إلى التأكيد على ممثل الغرفة التجارية بضرورة مواصلة عقد الاجتماعات مع التجار، للسيطرة على جودة المنتج وانخفاض الأسعار للمساعدة في توفير حياة كريمة للمواطنين.

كما قام مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا، ومدير أمن كفر الشيخ بتفقد معرض "أهلا رمضان" لبيع جميع السلع الغذائية من اللحوم والدواجن والزيوت والفاكهة ومستلزمات شهر رمضان بأسعار مخفضة.

وقام مدير أمن الدقهلية بجولة مفاجئة على الأسواق بمدينة المنصورة ومنافذ بيع السلع الغذائية ومنافذ "أمان" التابعة لوزارة الداخلية، للتأكد من مدى التزام التجار؛ حيث قام بتوجيه مباحث التموين بمتابعة الأسواق بشكل دائم ومستمر، ومتابعة الأسعار عن كثب، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان... وتم تحرير عدد من المحاضر لبعض التجار المخالفين.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، بتكثيف الجهود المبذولة من كافة الجهات الشرطية للحد من ظاهرة غلاء الأسعار والغش التجارى، والعمل على ضبط الجرائم التي تتعلق بالسلع الغذائية، والسيطرة على ارتفاع الأسعار، خاصة السلع الاستراتيجية ومدى توافرها للمواطنين، وذلك إلى جانب مكافحة الجريمة بشتى صورها وإحكام الرقابة على الأسواق، تطبيقاً للقوانين والقرارات الخاصة لمواجهة ظاهرة غلاء وارتفاع الأسعار، ووفقاً لخطة وزارة الداخلية التي تتم بآليات ممنهجة، تستهدف مصلحة المواطن وتوفير متطلباته واحتياجاته الحياتية اليومية بالأسعار المناسبة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مساء dmc - وزير المالية: الحكومة وافقت على صرف 14 جنيه لكل فرد على بطاقة التموين بمناسبة شهر رمضان

مساء dmc - وزير المالية: الحكومة وافقت على صرف 14 جنيه لكل فرد على بطاقة التموين بمناسبة شهر رمضان

فيديو| المالية: «زيادة 14 جنيهًا على بطاقة التموين في رمضان يكلفنا مليار جنيه»

فيديو| المالية: «زيادة 14 جنيهًا على بطاقة التموين في رمضان يكلفنا مليار جنيه»

الحكومة تدعم البطاقات التموينية بمليار جنيه في رمضان

الحكومة تدعم البطاقات التموينية بمليار جنيه في رمضان

فيديو| التموين: تسلمنا مليونًا و30 ألف طن قمح

فيديو| التموين: تسلمنا مليونًا و30 ألف طن قمح