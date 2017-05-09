"الداخلية" تواصل جهودها لضمان توافر السلع الغذائية بالأسعار المناسبة مع قرب حلول رمضان

كتب- علاء عمران:

واصلت القيادات الأمنية بوزارة الداخلية، عقد اللقاءات مع المسئولين عن الأسواق؛ لمتابعة حالة السلع الغذائية، والتأكيد على مدى توافرها للمواطنين بالأسعار والجودة المناسبة، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وعقد مدير أمن مطروح اجتماعا مع كلٍ من وكيل الغرفة التجارية بالمحافظة، وعضو الشعبة التجارية وكيل إدارة التموين، ورئيس مباحث التموين؛ وذلك لمتابعة مدى الالتزام بالأسعار، ومتابعة المنتجات الأساسية والحيوية التي يحتاج إليها المواطن، بالإضافة إلى التأكيد على ممثل الغرفة التجارية بضرورة مواصلة عقد الاجتماعات مع التجار، للسيطرة على جودة المنتج وانخفاض الأسعار للمساعدة في توفير حياة كريمة للمواطنين.

كما قام مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا، ومدير أمن كفر الشيخ بتفقد معرض "أهلا رمضان" لبيع جميع السلع الغذائية من اللحوم والدواجن والزيوت والفاكهة ومستلزمات شهر رمضان بأسعار مخفضة.

وقام مدير أمن الدقهلية بجولة مفاجئة على الأسواق بمدينة المنصورة ومنافذ بيع السلع الغذائية ومنافذ "أمان" التابعة لوزارة الداخلية، للتأكد من مدى التزام التجار؛ حيث قام بتوجيه مباحث التموين بمتابعة الأسواق بشكل دائم ومستمر، ومتابعة الأسعار عن كثب، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان... وتم تحرير عدد من المحاضر لبعض التجار المخالفين.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، بتكثيف الجهود المبذولة من كافة الجهات الشرطية للحد من ظاهرة غلاء الأسعار والغش التجارى، والعمل على ضبط الجرائم التي تتعلق بالسلع الغذائية، والسيطرة على ارتفاع الأسعار، خاصة السلع الاستراتيجية ومدى توافرها للمواطنين، وذلك إلى جانب مكافحة الجريمة بشتى صورها وإحكام الرقابة على الأسواق، تطبيقاً للقوانين والقرارات الخاصة لمواجهة ظاهرة غلاء وارتفاع الأسعار، ووفقاً لخطة وزارة الداخلية التي تتم بآليات ممنهجة، تستهدف مصلحة المواطن وتوفير متطلباته واحتياجاته الحياتية اليومية بالأسعار المناسبة.