قضايا الدولة تعقد عمومية طارئة لاختيار وكيل ونائب رئيس الهيئة

كتب- محمود الشوربجي:

دعت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار علي سكر، الجمعية العمومية لمستشاري الهيئة للانعقاد في 20 مايو الجاري، لاختيار من يشغل وظيفتي نائب رئيس الهيئة ووكيلها، بمقر النادي بالزمالك.

وقالت الهيئة أن ترشيح الجمعية العمومية لشغل درجتي نائب رئيس، ووكيل الهيئة أمر يفرضه القانون لسلامة الإجراءات، طبقًا لنص المادة 16 من قانون الهيئة.

وشددت الهيئة على ضرورة الحضور أعلاء لقدر الهيئة التي يمثل في الدستور كهيئة قضائية مستقلة، ولان تلك الدرجتين من الدرجات القضائية الهامة.