فينجر يكشف عن أمنيته حال استمراره مدربًا لأرسنال

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أكد الفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني لفريق أرسنال، أنه يرغب في الإبقاء على مهاجمه الدولي الإسباني لوكاس بيريز، حال بقاءه مدربًا للمدفعجيه في الموسم المقبل، وذلك في تصريحاته لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، اليوم الثلاثاء.

وقال المدير الفني لفريق أرسنال "بيريز مهاجم من طرازٍ عالٍ، لكن لم أستطع إشراكه كثيرًا رغم أحقيته ورغبته في المشاركة، وأشعر بالآسف تجاهه، وإذا كنت أنا المدرب الموسم القادم فسأرغب في إبقائه هُنا، ولكن يجب أن نرى إذا كان يملك فرصة واقعية للعب".

شاهد أيضا

كما تحدث فينجر عن هولدينج قائلاً "توقعت أن يقدّم مستويات جيدة كما فعل سابقًا، يلعب هولدينج بشكل ذكي، وهادئ عند امتلاكه الكرة، لكن يحتاج للخبرة، في كل مباراة يشارك فيها يقدّم مستوى أفضل مع مرور الوقت في المباراة، ودائمًا يؤدي بشكل أفضل في الشوط الثاني".

ويحتل أرسنال المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، بفارق ست نقاط عن صاحب المركز الرابع مانشستر سيتي.