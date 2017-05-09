وزير الآثار: التوصل لكشف أثري ضخم يرجع إلى العصر الروماني

كتب- محمد غايات:

قال وزير الآثار، خالد العناني، إن مجلس الوزراء ناقش في اجتماعه أمس الاثنين، تعديل تشكيل المجلس الأعلى للآثار ليشمل بالإضافة إلى قيادات الوزارة أساتذة من الجامعة وخبراء التسويق والثقافة.

وأوضح العُناني- في مؤتمر صحفي الثلاثاء- أن قانون إنشاء المجلس الأعلى للآثار سيكون هيئة مستقلة تمويلها ذاتي، مؤكدًا أن أخر أربع أشهر شهدت تحسن في الدخل عن السنوات الماضية.

وأعلن الوزير عن التوصل لكشف أثري ضخم سيتم الإعلان عنه يوم السبت يتضمن مقبرة جماعية للعصر المتأخر بين الروماني في منطقة تونا الجبل الأثرية جنوب المنيا، حيث تم العثور على مجموعة من الآبار عمقها ٨ متر وجد بها عدد من الدفنات بها ما يزيد عن ١٥ مومياء وبرديتين وتابوتين.

وأضاف أن وزارة الآثار تُفكر الآن بطريقة استثمارية من خلال إقامة الفاعليات الثقافية بالمناطق الآثرية، والتصوير السينمائي.

وأوضح العناني، أن وزارة الآثار قامت بعدد من الاكتشافات في الفترة الأخيرة، منها في محافظات المنيا إضافة إلى تمثال رمسيس في المطرية، فضلا عن اكتشاف بقايا هرم في دهشور، وتم فتح التابوت بالهرم، ولا تزال عمليات الحق مستمرة في الموقع، مؤكداً أن هذه العمليات تساهم في تحسين صورة مصر بالخارج.