بالصور- "سلطان": الإسكندرية تستحق أن تكون "مدينة ذكية"

الإسكندرية – محمد عامر:

قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إن عروس البحر المتوسط تستحق أن تكون "مدينة ذكية"، مشيرًا إلى أن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لإدارة موارد المدن يساهم في تقديم خدمات أفضل للمجتمع.

جاء ذلك فى كلمته خلال فاعليات ورشة العمل الدولية عن المدن الذكية، اليوم الثلاثاء، والتى تنظمها جامعة الإسكندرية بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وجامعة ألاباما الأمريكية ومؤسسة العلوم الأمريكية.