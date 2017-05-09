أخبار عاجلة

الأخبار - إجراءات عقابية إسرائيلية جديدة لمحاولة إفشال إضراب الأسرى عن الطعام -
الأخبار - مجلس النواب يحسم اليوم قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية -
وزير الآثار: التوصل لكشف أثري ضخم يرجع إلى العصر الروماني -
زحام على سيارات القوات المسلحة لتوزيع "كراتين السلع" بالمنوفية -
بالصور- "سلطان": الإسكندرية تستحق أن تكون "مدينة ذكية" -
الإداري يقضي بعدم الاختصاص في دعوى بطلان قرار منع إسراء عبد الفتاح من السفر -
بالصور- المدير الإقليمي لـ"جينيس": مصر سجلت 47 رقمًا قياسيًا خلال الفترة الماضية -
بالصور.. محافظ المنيا يتفقد مجمع مواقف ملوي -
استبعاد 3 ملاحظين بالفيوم من استكمال امتحانات الابتدائية -
بالصور.. محافظ المنيا: إزالة إشغالات تونة الجبل استعدادًا لمؤتمر وزير الآثار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

الإداري يقضي بعدم الاختصاص في دعوى بطلان قرار منع إسراء عبد الفتاح من السفر

Google+ Print
الإداري يقضي بعدم الاختصاص في دعوى بطلان قرار منع إسراء عبد الفتاح من السفر الإداري يقضي بعدم الاختصاص في دعوى بطلان قرار منع إسراء عبد الفتاح من السفر

مصراوي Masrawy

إسراء عبد الفتاح

كتب- محمود الشوربجي:

قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بعدم الاختصاص في الدعوى المقامة من إسراء عبد الفتاح، التي تطالب ببطلان قرار النائب العام بإدراج اسمها على قوائم الممنوعين من السفر.

اختصمت الدعوى رقم 8837 لسنة 71 ق كل من النائب العام ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الهجرة والجوازات.

قالت الدعوى، إنه بتاريخ 13 يناير 2015 الماضي فوجئت الطاعنة أثناء إنهائها إجراءات السفر من مطار القاهرة إلى ألمانيا لتلقى منحة دراسية، بأن اسمها مدرج على قوائم المنع من السفر بقرار من النائب العام.

وأضافت أن القرار يعد انتهاكا لحريتها وانحرافا بالسلطة، وأصابها بأضرار مادية ومعنوية، حيث إنه صدر بالمخالفة للقانون والدستور والمعاهدات الدولية، خاصة أن المدعية لا تعلم السبب الذي صدر من أجله قرار بمنعها من السفر من النائب العام.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير الآثار: التوصل لكشف أثري ضخم يرجع إلى العصر الروماني

وزير الآثار: التوصل لكشف أثري ضخم يرجع إلى العصر الروماني

زحام على سيارات القوات المسلحة لتوزيع "كراتين السلع" بالمنوفية

زحام على سيارات القوات المسلحة لتوزيع "كراتين السلع" بالمنوفية

بالصور- "سلطان": الإسكندرية تستحق أن تكون "مدينة ذكية"

بالصور- "سلطان": الإسكندرية تستحق أن تكون "مدينة ذكية"

الإداري يقضي بعدم الاختصاص في دعوى بطلان قرار منع إسراء عبد الفتاح من السفر

الإداري يقضي بعدم الاختصاص في دعوى بطلان قرار منع إسراء عبد الفتاح من السفر