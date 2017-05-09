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بالصور- المدير الإقليمي لـ"جينيس": مصر سجلت 47 رقمًا قياسيًا خلال الفترة الماضية

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مصراوي Masrawy

جانب من المؤتمر الصحفي (13)جانب من المؤتمر الصحفي (13)

جانب من المؤتمر الصحفي (1)جانب من المؤتمر الصحفي (1)

جانب من المؤتمر الصحفي (2)جانب من المؤتمر الصحفي (2)

جانب من المؤتمر الصحفي (3)جانب من المؤتمر الصحفي (3)

جانب من المؤتمر الصحفي (4)جانب من المؤتمر الصحفي (4)

جانب من المؤتمر الصحفيجانب من المؤتمر الصحفي

جانب من المؤتمر الصحفي (6)جانب من المؤتمر الصحفي (6)

جانب من المؤتمر الصحفي (7)جانب من المؤتمر الصحفي (7)

جانب من المؤتمر الصحفي (8)جانب من المؤتمر الصحفي (8)

جانب من المؤتمر الصحفي (9)جانب من المؤتمر الصحفي (9)

جانب من المؤتمر الصحفي (10)جانب من المؤتمر الصحفي (10)

جانب من المؤتمر الصحفي (11)جانب من المؤتمر الصحفي (11)

جانب من المؤتمر الصحفي (12)جانب من المؤتمر الصحفي (12)

كتبت- عايدة رضوان:

تصوير- نادر نبيل:

قال اللواء أحمد حمدي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن اختيار كقاعدة لجينيس في الشرق الأوسط يُعد دفعة للسياحة ولحركة الاقتصاد القومي.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها "حمدي"، نيابة عن يحيى راشد، وزير السياحة، في المؤتمر الصحفي العالمي المنعقد بالقاهرة، الثلاثاء؛ للإعلان عن اختيار مصر قاعدة لمؤسسة جينيس في منطقة الشرق الأوسط.

من جانبه قال طلال عمر، المدير الإقليمي للمؤسسة بشرق إفريقيا، إن مصر سجلت 47 رقمًا قياسيًا حتى اليوم، لافتا إلى أن الشراكة الموقعة تسعى إلى التركيز على تسجيل الأرقام في مصر.

ولفت عمر، خلال كلمته بالمؤتمر، إلى أن مؤسسة جينيس بدأت بجدال حول بعض الحقائق ما استدعى توثيقها، وحينها تم إطلاق كتاب جينيس للحقائق عام 1955.

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