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بالصور.. محافظ المنيا يتفقد مجمع مواقف ملوي

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مصراوي Masrawy

محافظ المنيا يتفقد مجمع مواقف ملوي (1)محافظ المنيا يتفقد مجمع مواقف ملوي (1)

محافظ المنيا يتفقد مجمع مواقف ملوي (2)محافظ المنيا يتفقد مجمع مواقف ملوي (2)

محافظ المنيا يتفقد مجمع مواقف ملوي (3)محافظ المنيا يتفقد مجمع مواقف ملوي (3)

المنيا- ريمون الراوي :

تفقد عصام البديوي، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء مجمع مواقف ملوي بمنطقة كوبري المزرعة، والذي نُقل إليه 50 موقفًا عشوائيًا خلال الفترة الماضية، وذلك بالتنسيق مع قوات الأمن.

رافق المحافظ إسماعيل الفحام، مساعد المحافظ لقطاع جنوب، وإبراهيم العربي، رئيس مركز ومدينة ملوي، واستمع المحافظ لعدد من مطالب السائقين حول متطلباتهم لتطوير المكان وتزويده ببعض التجهيزات، وكلف رئيس المدينة بتلبية كافة الاحتياجات .

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