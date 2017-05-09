استبعاد 3 ملاحظين بالفيوم من استكمال امتحانات الابتدائية

الفيوم- حسين فتحي:

استبعد الدكتور عادل عبدالمنعم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، ثلاثة ملاحظين بمدرستي دوار جبلة بمركز سنورس، وعمر بن الخطاب بمركز طامية، لعدم انضباطهم داخل اللجان وخروج ملاحظ من اللجنة أثناء تأدية التلاميذ أمتحانات الشهادة الابتدائية، اليوم الثلاثاء، في مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الدينية.

كما قرر وكيل الوزارة، استبدال الملاحظين الثلاثة بآخرين، مع إحالتهم للشؤون القانونية.