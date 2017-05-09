بالصور.. محافظ المنيا: إزالة إشغالات تونة الجبل استعدادًا لمؤتمر وزير الآثار

المنيا ــ ريمون الراوي:

تفقد عصام البديوي، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، منطقة آثار تونة الجبل بمركز ملوي، لمتابعة الاستعدادات الخاصة بالإعلان عن كشف أثري جديد بالمنطقة، يتم الإعلان عنه صباح السبت المقبل، بحضور الدكتور خالد العناني وزير الآثار، وعدد من سفراء الدول الأجنبية ومديري معاهد الآثار بمصر.

وشدد المحافظ على ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة بالمنطقة وجميع المواقع الأثرية، ورفع وإزالة كافة أنواع التعديات على الطرق المؤدية إليها، مع ضرورة الاهتمام بأعمال الإنارة، حفاظاً على المظهر الجمالي والحضاري للمناطق الأثرية.