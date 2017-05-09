مقتل 11 طفلا في حادث مروري بشرق الصين

بكين - (د ب أ):

قالت الحكومة المحلية في الصين إن 12 شخصا بينهم 11 طفلا لقوا حتفهم كما أصيب شخص أخر بإصابات خطيرة اليوم، الثلاثاء، عقب اندلاع النيران في الحافلة التي كانوا بداخلها داخل نفق بشرق الصين.

وقالت حكومة مدينة ويهاي إن 11 طفلا بمدرسة ويهاي زهونجشي الكورية الدولية كانوا على متن حافلة مستأجرة مع مدرس وسائق عندما اندلعت النيران في الحافلة نحو الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (0100 بتوقيت جرينتش) في مدينة ويهاي.

وأضافت الحكومة على حسابها على موقع ويبو للتواصل الاجتماعي إن الأطفال والسائق لقوا حتفهم، وقد أصيب المدرس بإصابات خطيرة.

وأضافت الحكومة أن الأطفال هم ست صينيين وخمسة كوريين، مضيفة أن أعمارهم تتراوح ما بين 3 و 6 أعوام.

وكانت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية قد أفادت في وقت سابق نقلا عن السفارة الكورية الجنوبية في بكين بأن الأطفال هم عشرة كوريين وطفل صيني.

وأوضحت الحكومة أنه يجرى التحقيق في سبب الحادث.