أخبار عاجلة

الأخبار - إجراءات عقابية إسرائيلية جديدة لمحاولة إفشال إضراب الأسرى عن الطعام -
الأخبار - مجلس النواب يحسم اليوم قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية -
وزير الآثار: التوصل لكشف أثري ضخم يرجع إلى العصر الروماني -
زحام على سيارات القوات المسلحة لتوزيع "كراتين السلع" بالمنوفية -
بالصور- "سلطان": الإسكندرية تستحق أن تكون "مدينة ذكية" -
الإداري يقضي بعدم الاختصاص في دعوى بطلان قرار منع إسراء عبد الفتاح من السفر -
بالصور- المدير الإقليمي لـ"جينيس": مصر سجلت 47 رقمًا قياسيًا خلال الفترة الماضية -
بالصور.. محافظ المنيا يتفقد مجمع مواقف ملوي -
استبعاد 3 ملاحظين بالفيوم من استكمال امتحانات الابتدائية -
بالصور.. محافظ المنيا: إزالة إشغالات تونة الجبل استعدادًا لمؤتمر وزير الآثار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

المعاينة: "سيجارة" وراء حريق مصنع المعسل بالهرم

Google+ Print
المعاينة: "سيجارة" وراء حريق مصنع المعسل بالهرم المعاينة: "سيجارة" وراء حريق مصنع المعسل بالهرم

مصراوي Masrawy

حريق بمصنع - ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة قوات الأمن بالجيزة، ملابسات حريق اندلع بمصنع لإنتاج المعسل أسفل الطريق الدائري بكوبري غطاطي بالهرم.

وتبين أن الحريق اندلع بمخزن على مساحة 100 متر ملحق بالمصنع الذي يقع على مساحة 500 متر، وتبين أن المخزن مشون به كمية كبيرة من الكراتين ومنتجات المصنع، احترقت بالكامل، دون وقوع إصابات.

وبسؤال خفير خصوصي بالمصنع، رجح أن يكون سبب الحريق إلقاء مجهول بقايا سيجارة مشتعلة من أعلى الطريق الدائري، وتم إخطار المعمل الجنائي للمعاينة.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير الآثار: التوصل لكشف أثري ضخم يرجع إلى العصر الروماني

وزير الآثار: التوصل لكشف أثري ضخم يرجع إلى العصر الروماني

زحام على سيارات القوات المسلحة لتوزيع "كراتين السلع" بالمنوفية

زحام على سيارات القوات المسلحة لتوزيع "كراتين السلع" بالمنوفية

بالصور- "سلطان": الإسكندرية تستحق أن تكون "مدينة ذكية"

بالصور- "سلطان": الإسكندرية تستحق أن تكون "مدينة ذكية"

الإداري يقضي بعدم الاختصاص في دعوى بطلان قرار منع إسراء عبد الفتاح من السفر

الإداري يقضي بعدم الاختصاص في دعوى بطلان قرار منع إسراء عبد الفتاح من السفر