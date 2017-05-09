المعاينة: "سيجارة" وراء حريق مصنع المعسل بالهرم

كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة قوات الأمن بالجيزة، ملابسات حريق اندلع بمصنع لإنتاج المعسل أسفل الطريق الدائري بكوبري غطاطي بالهرم.

وتبين أن الحريق اندلع بمخزن على مساحة 100 متر ملحق بالمصنع الذي يقع على مساحة 500 متر، وتبين أن المخزن مشون به كمية كبيرة من الكراتين ومنتجات المصنع، احترقت بالكامل، دون وقوع إصابات.

وبسؤال خفير خصوصي بالمصنع، رجح أن يكون سبب الحريق إلقاء مجهول بقايا سيجارة مشتعلة من أعلى الطريق الدائري، وتم إخطار المعمل الجنائي للمعاينة.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.