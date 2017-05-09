أخبار عاجلة

الأخبار - مجلس النواب يحسم اليوم قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية -
وزير الآثار: التوصل لكشف أثري ضخم يرجع إلى العصر الروماني -
زحام على سيارات القوات المسلحة لتوزيع "كراتين السلع" بالمنوفية -
بالصور- "سلطان": الإسكندرية تستحق أن تكون "مدينة ذكية" -
الإداري يقضي بعدم الاختصاص في دعوى بطلان قرار منع إسراء عبد الفتاح من السفر -
بالصور- المدير الإقليمي لـ"جينيس": مصر سجلت 47 رقمًا قياسيًا خلال الفترة الماضية -
بالصور.. محافظ المنيا يتفقد مجمع مواقف ملوي -
استبعاد 3 ملاحظين بالفيوم من استكمال امتحانات الابتدائية -
بالصور.. محافظ المنيا: إزالة إشغالات تونة الجبل استعدادًا لمؤتمر وزير الآثار -
مقتل 11 طفلا في حادث مروري بشرق الصين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

عميد الدبلوماسيين الأفارقة في مصر: السيسي عزَز علاقة مصر بالدول الأفريقية

Google+ Print
عميد الدبلوماسيين الأفارقة في مصر: السيسي عزَز علاقة مصر بالدول الأفريقية عميد الدبلوماسيين الأفارقة في مصر: السيسي عزَز علاقة مصر بالدول الأفريقية

مصراوي Masrawy

السفير رافائيل مالونجا

القاهرة - (أ ش أ):

قال السفير رافائيل مالونجا، عميد السلك الدبلوماسي الأفريقي في ، إن الرئيس عبدالفتاح أظهر إرادة حقيقية وقوية لتعزيز علاقة مصر بالدول الأفريقية وإعادتها إلى مكانتها الطبيعية في القارة، ليس فقط خلال المرحلة الحالية لكن أيضا لبناء المستقبل الأفريقي المشترك.

وأضاف مالونجا ، خلال مشاركته في مؤتمر (مصر في قلب أفريقيا) الذي ينظمه مركز أفريقيا بالجامعة البريطانية في مصر اليوم الثلاثاء، أن الدول والمؤسسات والشعوب الأفريقية عليها أن تعمل بجهد لتنفيذ الأفكار القائمة بالفعل لتحقيق الوحدة الأفريقية، موضحا أن دول القارة يمكن أن تتغلب على معوقات تحقيق النمو وتنفيذ المشروعات الطموحة عن طريق التضامن والتكامل فيما بينها.

وأكد مالونجا على أهمية الاجتماعات واللقاءات والمؤتمرات التي تجمع دول القارة لبحث سبل تحقيق الوحدة والشراكة الأفريقية في مختلف النواحي، مشيرا إلى أن أفريقيا تتمتع بموارد وثروات كبيرة لكنها لن تستطيع تحقيق النمو المستهدف دون توحيد الجهود والعمل المشترك.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور- المدير الإقليمي لـ"جينيس": مصر سجلت 47 رقمًا قياسيًا خلال الفترة الماضية

بالصور- المدير الإقليمي لـ"جينيس": مصر سجلت 47 رقمًا قياسيًا خلال الفترة الماضية

عميد الدبلوماسيين الأفارقة في مصر: السيسي عزَز علاقة مصر بالدول الأفريقية

عميد الدبلوماسيين الأفارقة في مصر: السيسي عزَز علاقة مصر بالدول الأفريقية

وزير الخارجية يسلم الرئيس الغاني رسالة من السيسي

وزير الخارجية يسلم الرئيس الغاني رسالة من السيسي

غرفة الاتصالات: 9 شركات مصرية تشارك في المعرض المصري البحريني

غرفة الاتصالات: 9 شركات مصرية تشارك في المعرض المصري البحريني