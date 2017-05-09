عميد الدبلوماسيين الأفارقة في مصر: السيسي عزَز علاقة مصر بالدول الأفريقية

القاهرة - (أ ش أ):

قال السفير رافائيل مالونجا، عميد السلك الدبلوماسي الأفريقي في مصر، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أظهر إرادة حقيقية وقوية لتعزيز علاقة مصر بالدول الأفريقية وإعادتها إلى مكانتها الطبيعية في القارة، ليس فقط خلال المرحلة الحالية لكن أيضا لبناء المستقبل الأفريقي المشترك.

وأضاف مالونجا ، خلال مشاركته في مؤتمر (مصر في قلب أفريقيا) الذي ينظمه مركز أفريقيا بالجامعة البريطانية في مصر اليوم الثلاثاء، أن الدول والمؤسسات والشعوب الأفريقية عليها أن تعمل بجهد لتنفيذ الأفكار القائمة بالفعل لتحقيق الوحدة الأفريقية، موضحا أن دول القارة يمكن أن تتغلب على معوقات تحقيق النمو وتنفيذ المشروعات الطموحة عن طريق التضامن والتكامل فيما بينها.

وأكد مالونجا على أهمية الاجتماعات واللقاءات والمؤتمرات التي تجمع دول القارة لبحث سبل تحقيق الوحدة والشراكة الأفريقية في مختلف النواحي، مشيرا إلى أن أفريقيا تتمتع بموارد وثروات كبيرة لكنها لن تستطيع تحقيق النمو المستهدف دون توحيد الجهود والعمل المشترك.