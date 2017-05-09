بالصور- وزير الشباب: 3 تغييرات رئيسية في قانون الرياضة الجديد​

كتب- محمد غايا:

هنأ مجلس الوزراء، وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز، على الانتهاء من إقرار قانون الرياضة.

وقال عبدالعزيز- في تصريحات صحفية له الثلاثاء، بمقر مجلس الوزراء- إنه عند إقرار أي قانون جديد لابد أن يتوافق والمعايير الدولية.

وأضاف الوزير: "القانون الجديد يتضمن ٣ تغييرات رئيسية هي: إعطاء الحق للجمعيات العمومية لوضع النظم الأساسية وهي صاحبة الحق في محاسبتهم وكل شي بدلا من النظام السابق الذي كان يضع تلك السلطات في يد الوزير المختص، ثانيًا: كانت هناك مشكلة في التحكيم، حيث أن معظم اللوائح كانت تصدر من الوزير المختص، ولكن القانون الآن ينص على إنشاء مركز تسوية المنازعات الرياضية".

وبالنسبة للتغيير الثالث، قال الوزير: "القانون الجديد فتح الباب للقطاع الخاص للمشاركة والاستثمار في التنمية والأنشطة الرياضية".