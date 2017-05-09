غرفة الاتصالات: 9 شركات مصرية تشارك في المعرض المصري البحريني

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أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT راعي الصناعة الرقمية، اليوم الثلاثاء، تعاونها مع اتحاد الصناعات المصرية من خلال مشاركة وفد مصري يضم 9 شركات محلية متخصصة في مجال الـICT من الأعضاء ضمن فعاليات المعرض المصري البحريني الأول بالمنامة في الفترة من 16 – 18 مايو الجاري بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات، وبمشاركة كل من يحيى راشد وزير السياحة، وشريف فتحي وزير الطيران المدني، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة.

وتعد هذه المشاركة أحد مجهودات غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT تحت مظلة برنامجها الاستراتيجي "جسور" لدعم الأعضاء من خلال فتح أسواق جديدة من شأنها توفير مزيد من الفرص التسويقية الإقليمية والعربية، سعيا لتحقيق نتائج أعمال ومعدلات نمو تتناسب مع الرؤى والإستراتيجيات التنموية.

ومن المقرر أن يضم الوفد 9 شركات هي: "نبع Naba، وIntegrated Development، وAsgatech، وClick ITS، وFekra Soft، وe.Motion، وNetlogic، وDVR5، وشركة Innovative Business Solutions ibs .

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وأكدت الغرفة أنها استجابت لدعوة المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس الجانب المصري لمجلس الأعمال المصري البحريني، حيث يستهدف الحدث دعم زيادة التبادل التجاري ما بين البلدين وفتح أسواق جديدة للشركات المصرية بمنتجاتها وخدماتها وخبراتها المتميزة في دولة البحرين والمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية وكافة دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى ابتكار فرصة جديدة لجذب مزيد من الاستثمارات الجديدة للسوق المصرية في مختلف القطاعات الرئيسية.

وتجدر الإشارة إلى أن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT تعمل وفق استراتيجية طموحة تقوم على الأساس التوسع الإقليمي والعربي والعالمي للشركات المصرية لإلقاء الضوء على المميزات التنافسية التي تتوافر بالمنتجات والكوادر المحلية، مما سينعكس على مكانتها التسويقية وسمعتها التجارية على الخريطة العالمية لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعد هذه البعثة هي الرحلة الحادية عشر لبرنامج "جسور" الذي طرق العديد من أبواب الدول العربية والإقليمية خلال السنوات الماضية.