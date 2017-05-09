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ميدو: هدف دجلة الملغي فضيحة

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ميدو: هدف دجلة الملغي فضيحة ميدو: هدف دجلة الملغي فضيحة

التحرير

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قال أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق وادي دجلة، إن هدف وادي دجلة الملغي ضد المصري، في مباراة الفريقين بالدوري، لو كان للأهلي أو ، لكانت "الدنيا مقلوبة حتى الآن".

وأضاف ميدو، في تصريحات لبرنامج "من الآخر" مع محمد شبانة عبر إذاعة "نغم إف إم"، اليوم الثلاثاء، أن بعض الأخطاء قد تكون مقبوله، لكن هذا الخطأ فضيحة، لأنه لا يوجد ما يحجب الرؤية أمام الحكم المساعد، مؤكدًا أن اللعبة كانت سهلة للغاية عليه.

وأوضح ميدو، أنه قال للاعبيه إنه فخور بهم وبآداءهم، مشيرًا إلى أنه كان يفتقد لثمانية لاعبين أساسيين، ومع ذلك لم تكن هزيمته في الكرة، لكن تدخلت عوامل أخرى وتسببت في خسارة الفريق.

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وأشار ميدو، إلى أن هناك مؤتمرًا صحفيًا، سيعقد في وقت قريب، ويتم الإعلان فيه عن مشروع مستقبلي كبير لنادي وادي دجلة، بعد الاتفاق مع ماجد سامي مالك النادي على جميع التفاصيل.

وعن دوري أبطال أوروبا، قال ميدو إن موناكو فريق قوي، لكن يوفنتوس يمتلك جميع الإمكانيات التي تؤهله لتأكيد الصعود للنهائي، وسيكون أمام ريال مدريد، مؤكدًا أن الفريقي الملكي هو المرشح الأقوى لحصد اللقب.

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التحرير

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