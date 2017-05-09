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وزير الشباب والرياضة يعلن تشكيل الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية

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وزير الشباب والرياضة يعلن تشكيل الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية وزير الشباب والرياضة يعلن تشكيل الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية

التحرير

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أصدر المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصرى للألعاب الإلكترونية برئاسة شريف عبد الباقي، ومينا جوزيف نائبًا للرئيس، ومحمد عبد النبي سكرتيرًا عامًا، وممدوح دياب أمينًا للصندوق، وعضوية كل من الدكتورة مي البطران، وشريف الصناديلي، وهاني صفوت، وأيمن القباني.

وأوضح شريف عبد الباقي، رئيس الاتحاد، في بيان، أن شريف الصناديلي كابتن منتخب الأسبق في كرة السلة، يشرف حاليًا على مسابقة كأس التخيل التي تنظمها شركة مايكروسوفت العالمية وتقام نهائياتها في الولايات المتحدة الأمريكية، والمهندس هاني صفوت رئيس قسم الألعاب الإلكترونية بمعهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات، الذي ينظم أكبر حدث في مجال تطوير وبرمجة الألعاب الإلكترونية، والتي سجلته موسوعة جينيس كأكبر تجمع للمطورين في مجال الألعاب على مستوى العالم عام 2015، بينما يشرف المهندس أيمن القباني على مسابقات وبطولات الروبوت في مكتبة الإسكندرية ومركز الإبداع وريادة الأعمال، والتي يتأهل الفائزون فيها لخوض النهائيات بمدينة سياتل الأمريكية، كما أنه يمثل مصر في الجمعية العربية لعلوم الروبوت ومقرها الأردن.

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وأضاف عبد الباقي، أن العام الجديد للاتحاد سيتم التركيز فيه على التوسع في تنظيم البطولات والمسابقات، والتوسع في تنظيم بطولات الروبوت ووضع خريطة للمسابقات المحلية والإقليمية والعالمية، والخروج بأفضل العناصر لتمثيل مصر فى المحافل الدولية.

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