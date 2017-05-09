«فرانس فوتبول» لا تجد منافسًا لرونالدو على الكرة الذهبية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

سيطرت صورة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو على غلاف مجلة "فرانس فوتبول"، تحت تساؤل حول من هو اللاعب القادر على خلافة رونالدو في الفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إلى عدم رؤية المجلة الفرنسية أي منافس قادر على الإطاحة برونالدو من على عرش الكرة الذهبية هذا العام، على الرغم من المستوى المميز الذي يقدمه غريمه ليونيل ميسي هذا الموسم.

وتمكن اللاعب الأرجنتيني من تسجيل هدفين في شباك ريال مدريد، وقيادة برشلونة للفوز على الفريق الملكي في الكلاسيكو الأخير في البيرنابيو، إلى جانب تسجيل ميسي 35 هدفًا في الدوري أكثر بـ15 هدفا من اللاعب البرتغالي، إلا أن تلك الأرقام لم تقنع المجلة الفرنسية لوضع البرغوث كمنافس للنجم البرتغالي.

شاهد أيضا

كما سجل ميسي 11 هدفًا في دوري أبطال أوروبا مقابل 10 لرونالدو، إلا أن خروج برشلونة من ربع نهائي البطولة تسبب في ضعف حظوظ اللاعب الأرجنتيني في التتويج بالكرة الذهبية بعض الشيء هذا الموسم.