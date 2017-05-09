كيليني: هيجواين ضمن أفضل 3 مهاجمين في العالم

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أكد المدافع الإيطالي جورجيو كيليني، أن زميله في يوفنتوس جونزالو هيجواين يعد من أفضل 3 مهاجمين في العالم، وذلك بحسب موقع "فور فور تو" خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة يوفنتوس وموناكو في دوري أبطال أوروبا.

وأحرز المهاجم الأرجنتيني 32 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم، من بينها ثنائية في شباك موناكو في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك قبل مواجهة الفريقين، اليوم، في مباراة الإياب في تورينو.

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وأوضح "كيليني"، أن هيجواين لاعب متكامل، ويعد من أفضل 3 مهاجمين في العالم، مشيرا إلى عدم حاجته للتأكيد على ما إذا كان هو المهاجم الأفضل في العالم أم لا، لكنه يتواجد من بين الصفوة بكل تأكيد.

يذكر أن هيجواين يخوض موسمه الأول في صفوف يوفنتوس، ويمتلك فرصة كبيرة لتحطيم رقمه التهديفي مع نابولي الموسم الماضي، عندما سجل 38 هدفا في جميع المسابقات، وفرصة التتويج مع السيدة العجوز بالثلاثية التاريخية الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا إلى جانب دوري أبطال أوروبا.