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فينجر: أرسنال لا يحتاج أموال دوري أبطال أوروبا

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فينجر: أرسنال لا يحتاج أموال دوري أبطال أوروبا فينجر: أرسنال لا يحتاج أموال دوري أبطال أوروبا

التحرير

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قال الفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني لنادي أرسنال، إنه في حال فشل الفريق بالتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فإن ذلك لن يكون له أثر سلبي على قدرة المدفعجية في ضم لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك حسبما أفاد موقع "فور فور تو" اليوم الثلاثاء.

وأضاف فينجر حول حظوظ الفريق في التأهل لدوري الأبطال: "نرغب في تحقيق الفوز فيما تبقى لنا من مباريات، وهذا كل ما نستطيع فعله، أرغب في اللعب في مستويات عالية كدوري الأبطال، ونريد اللعب مع وضد فرق ممتازة".

وحول تأثير فشل آرسنال في التأهل لدوري الأبطال على صفقات الفريق في الصيف، رد فينجر قائلآ: "لا، فنحن في موقف قوي من الناحية المالية".

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يشار إلى أن أرسنال يحتل المركز السادس، بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بفارق ست نقاط عن صاحب المركز الرابع مانشستر سيتي، ويخوض المدفعجيه ​مباراة أمام ساوثهامتون غدًا الأربعاء، بملعب سانت ميريز، المؤجلة من الجولة السادسة والعشرين في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

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التحرير

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