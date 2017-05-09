فينجر يوضح سبب فشل المدربين الإنجليز في الفوز بالبريميرليج

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أكد الفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني لفريق أرسنال، على أهمية الفوز أمام ساوثهامتون غدًا الأربعاء، بملعب سانت ميريز، المؤجلة من الجولة السادسة والعشرين في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وقال فينجر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "ساوثهامتون لعبوا بشكل ممتاز أمام الفرق الكبيرة، وأرى أن كلود بويل (المدير الفني لساوثهامتون) عمل بشكل رائع بالنظر للموسم كاملًا".

وفيما يخص أخبار الفريق والإصابات، تحدث فينجر قائلآ: "هناك شكوك حول جاهزية كوسليني غدًا، وسيجري اختبار لياقة اليوم لتحديد مشاركته من عدمها، وتدور الشكوك أيضًا حول جاهزية جرانت تشاكا ولكنه بوضع أفضل للمشاركة غدًا".

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وحول تحسن مستويات الفريق مُؤخرًا، قال "مررنا بفترة سيئة ولكن عُدنا من جديد ويجب أن نظهر قدرتنا على الاستمرارية حتى نهاية الموسم، يعطينا ذلك ثقة ودفعة معنوية للاستمرار، ولكن يجب أن نستخدم كامل التشكيلة بطريقة فعّالة نظرًا لجدول الفريق المُزدحم، نحتاج مُساهمة جميع اللاعبين في التشكيلة، وفي الوقت المناسب".

وحول فشل المدربين الإنجليز في الفوز بالبريميرليج، قال "يعود السبب لقوة البريميرليج عالميًا حيث يتواجد مدربين أجانب في جميع الفرق الكبيرة، لكن في السابق العديد من المدربين الإسكوتلنديين نجحوا في الفوز ببطولة الدوري هُنا في إنجلترا، وأُهنّيء فيرجسون على ذلك".

وردًا على احساسه بالفخر بما قدمته للدوري الإنجليزي، علق قائلآ "لا يتعلق الأمر بالفخر، نعم لقد ساهمت ولكن سيتغيّر الوضع مرة أخرى، نحن نشهد الآن مرحلة انتقالية في تاريخ الكرة الإنجليزية وسنرى بعض المدربين الإنجليز الشباب يفوزون بالبريميرليج".