«ماركا» تكشف خطة ريال مدريد المستقبلية للسيطرة على أوروبا

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أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إلى بدء ريال مدريد في بناء مستقبل الفريق للسنوات العشر المقبلة، وذلك بعد اقتراب الفريق الملكي من التعاقد مع كل من ثيو هيرنانديز و فينيسيوس جونيور، حيث يرغب المرينجي في مواصلة سطوته الأوروبية بعدما حقق لقب دوري أبطال أوروبا مرتين في آخر 3 سنوات، واقترب كثيرًا من الوصول إلى المباراة النهائية هذا الموسم.

ويسعى الريال إلى تعزيز صفوف الفريق بمواهب شابة صاعدة بقوة، فالفرنسي ثيو هيرنانديز من مواليد 1997، بينما البرازيلي فينيسيوس جونيور، من مواليد 2000، من المنتظر أن يقدما إضافة قوية للريال في السنوات العشر المقبلة إلى جانب مواهب الريال الحالية، من أمثال مارك أسينسيو الذي قدم في موسمه الأول في البيرنابيو، مستويات مميزة للغاية ولعل آخرها دوره البارز في إقصاء بايرن ميونيخ، وذلك على الرغم من كونه من مواليد عام 1996 في السنة التي كان يتألق فيها راؤول في البطولة الأوروبية رفقة الريال.

ودائما ما تتساءل جماهير الريال عن الجيل المقبل، الذي سيقود الفريق الملكي في المستقبل، ولكن يبدو أن ملامح ذلك الفريق بدأت تظهر الآن من خلال اقتراب التعاقد مع الحارس الإسباني ديفيد دي خيا (1990) إلى جانب كارفاخال (1992) وفاييخو (1997) وفاران (1993) وثيو (1997) إلى جانب ماركوس لورينتي (1995)، وكوفاسيتش (1994)، وإيسكو (1992) وفينيسيوس جونيور (2000)، وأسينسيو (1996)، وألفارو موراتا (1992).

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وبالنظر إلى ذلك الفريق نجد أنه قادر على صنع أمور عظيمة للغاية حاليًا، ومع اكتسابهم للكثير من الخبرات إلى جانب التعاقد مع نجوم بارزة مستقبلا، من شأن ريال مدريد أن يسيطر بقوة على الكرة الإسبانية والأوروبية بحلول عام 2020.

وأضافت "ماركا" أن أكاديمية شباب ريال مدريد تعج أيضا بالكثير من المواهب التي يرغب مدرب الفريق زين الدين زيدان في منحها الفرصة مستقبلا أمثال الأوروجوياني فالفيردي، والباراجوياني سيرجو دياز، إلى جانب الدنماركي مارتن أوديجارد.