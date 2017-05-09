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زلزال متوسط يضرب جنوب شرق إيران

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زلزال متوسط يضرب جنوب شرق إيران زلزال متوسط يضرب جنوب شرق إيران

مصراوي Masrawy

زلزال متوسط يضرب جنوب شرق إيران

طهران - (د ب أ):

ضرب زلزال بقوة 4.7 درجات علي مقياس ريختر مدينة راور في محافظة كرمان جنوب شرق إيران صباح اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن مركز رصد الزلازل التابع لمؤسسة الجيوفيزياء بجامعة طهران أن الزلزال وقع عند الساعة السادسة و18 دقيقة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي.

ولم ترد حتى الآن أية تقارير حول الخسائر المحتملة للزلزال.

تجدر الإشارة إلى أن مناطق جنوب إيران تشهد نشاطا زلزاليا متكررا. وكان زلزال وقع في منطقة قريبة من زلزال اليوم الشهر الماضي وأسفر عن مقتل شخصين وجرح تسعة آخرين.

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مصراوي Masrawy

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