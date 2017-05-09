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ضبط 13 طن زيت طعام مجهولة المصدر بالقليوبية

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ضبط 13 طن زيت طعام مجهولة المصدر بالقليوبية ضبط 13 طن زيت طعام مجهولة المصدر بالقليوبية

مصراوي Masrawy

زيت طعام مجهول المصدر

القليوبية - أسامه علاء الدين:

ضبطت الأجهزة الرقابية التموينية بالقليوبية، مصنعا لتعبئة زيوت الطعام بدون ترخيص على أطراف مدينة الخانكة، يقوم بغش زيت الطعام وتعبئته بدون أي مواصفات.

حررت الأجهزة، المحضر رقم 1671 جنح الخانكة، وتم ضبط 504 زجاجات زيت و22 جركنا وكمية كبيرة داخل براميل، يبلغ مجموعهم قرابة طن زيت.

فيما ضبطت الأجهزة أيضا، سيارة نقل داخلها 5 أطنان زيت مجهولة المصدر بالقناطر الخيرية، وتحرر محضر رقم 1285 جنح.

كما تم ضبط سيارة أخرى بنفس المدينة، داخلها 7 أطنان زيت مجهولة المصدر، وتحرير المحضر رقم 1286 جنح القناطر، واتخاذ الإجراءات القانونية.

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