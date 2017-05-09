بالصور.. 30 % زيادة في مكافأة صندوق التأمين بجامعة المنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

قال الدكتور جمال الدين علي أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، إن صندق التأمين على أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين لا يعمل بطريقة تقليدية، وإنما يعمل على استثمار أمواله بالطريقة الآمنة التي تحفظ أموال أعضائه، حيث وصل رصيده إلى أكثر من 139 مليون جنيه، بزيادة 11 مليونا عن العام الماضي، ويعد أحد أفضل الصناديق بالجامعات المصرية، بشهادة الهيئة العامة للصناديق الخاصة.

جاء ذلك في اجتماع الجمعية العمومية، صباح اليوم الثلاثاء، بمركز تكنولوجيا المعلومات بالجامعة، بحضور الدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أبو بكر محيي الدين، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور مصطفى عبد النبي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وأكد الدكتور أبو المجد أن جملة المنصرف من الصندوق خلال العام الماضي 413 ألفا و700 جنيه، تم صرفها لـ 241 حالة معاش و46 حالة وفاة و9 حالات نقل.

وأضاف أن مجلس إدارة الصندوق يسعى سنويا لتحقيق مزايا لأعضائه، دون تحميلهم أعباءً إضافية، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة هذا العام، أقر زيادة مكافأة الصندوق 5 أشهر، لتصل إلى 134 شهرًا في أول يوليو المقبل، بزيادة قدرها 5%، بالإضافة إلى 25% زيادة في العام الماضي، ليصل إجمالي الزيادة إلى 30% عن مستحقي مكافأة الصندوق لعام 2015.

ومن المقرر ضمن أعمال الجمعية العمومية، إجراء انتخابات التجديد الثلثي لمجلس إدارة الصندوق، التي ستسفر عن اختيار عضو هيئة تدريس، وعاملين للانضمام إلى مجلس الإدارة الحالي.