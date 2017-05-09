بالصور.. أمن الإسكندرية يزيل إشغالات الباعة الجائلين فى العوايد وسيدى بشر

الإسكندرية – محمد عامر:

واصلت مديرية أمن الإسكندرية، بالتنسيق مع حى المنتزه أول، اليوم الثلاثاء، تنفيذ حملة مكبرة بمناطق العوايد وسيدي بشر والعصافرة، لإزالة الاعتداءات والباعة الجائلين، المتسببين في إعاقة حركة المرور.

وقال اللواء خالد حسن، رئيس حي المنتزه أول، إن الحملة أزالت كافة التعديات والإشغالات أسفل كوبري العوايد، في إطار خطة المحافظة لتطبيق القانون واستعادة المظهر الحضاري للمدينة.

وأضاف رئيس الحي، أن الحملة تضمنت أيضا إزالة الاشغالات بشارعي الجيش وملك حفني بالعصافرة ومدينة الضباط وعزبة السيوف بسيدي بشر قبلي، استجابة للشكاوى المتكررة من المواطنين، من اعتداءات الباعة الجائلين وتسببهم في تكدس حركة المرور.