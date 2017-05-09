مقتل كمبودي من أفراد حفظ السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى

بنوم بنه- (د ب أ):

قتل كمبودي من أفراد قوات حفظ السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى واختفى ثلاثة آخرون من مواطنيه بعدما تعرضوا لكمين نصبته جماعة تخوض حرب عصابات، حسبما أفاد الإعلام الكمبودي اليوم الثلاثاء.

وأعلن رئيس الوزراء الكمبودي هون سين الأنباء خلال مراسم تدشين مبنى حكومي صباح اليوم الثلاثاء ، حسب التقارير. وأشار رئيس الوزراء أيضا إلى الأنباء في منشور على فيسبوك حول الحدث.

وتعرض أفراد حفظ السلام لكمين نصبته جماعة مجهولة أمس الاثنين بينما كانوا في دورية تابعة لوحدة حفظ سلام مغربية. واختفى فرد مغربي أيضا من قوات حفظ السلام.

وأرسلت كمبوديا أفراد لحفظ السلام وخبراء لنزع الألغام للعمل في مناطق تعاني من الصراعات خلال العقد الماضي.